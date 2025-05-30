Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Садик Чифтпинар - статистика

Завершил карьеру
1 января 1993 (33), Адана
#5 | Защитник
181 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Касымпаша
1 : 2
30.05.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
1' - 77'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 1
07.04.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
0 : 2
29.03.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 1
15.03.2025
Аланьяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Бодрум
1 : 0
07.03.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
3 : 3
02.03.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
2 : 1
22.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Фенербахче
3 : 1
16.02.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 2
09.02.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
89' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
3 : 3
19.01.2025
Касымпаша
1' - 90'
39'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
2 : 2
05.01.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
23.12.2024
Касымпаша
86' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
1 : 3
02.11.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
26.10.2024
Самсунспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
20.10.2024
Касымпаша
83' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
89' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
2 : 2
10.08.2024
Коньяспор
1' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
1
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+