Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аапо Хальме - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Аапо
    Фамилия Хальме
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Родной город Хельсинки
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1998 (24 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 3 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    34'
    15.09.2022 46' -90' Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    87'
    08.09.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 0:2 Бетис (Севилья)
    25.08.2022 1' -66' Силькеборг (Силькеборг) 1:1 ХИК (Хельсинки)
    40'
    11.08.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    • Читайте нас: 
    11