Аапо Хальме - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Аапо
|Фамилия
|Хальме
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1998 (24 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Аапо
|Фамилия
|Хальме
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1998 (24 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|3
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|34'
|15.09.2022
|46' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|87'
|08.09.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -66'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|40'
|11.08.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)