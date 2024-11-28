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Аапо Хальме
Статистика
Аапо Хальме - статистика
Завершил карьеру
22 мая 1998 (28), Хельсинки
#6 | Защитник
196 см
Финляндия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Финляндия. Вейккауслига 2024
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХИК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 тур
Панатинаикос
1 : 0
28.11.2024
ХИК
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
ХИК
0 : 2
07.11.2024
Олимпия
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Лугано
3 : 0
03.10.2024
ХИК
1' - 60'
Лига конференций, 4 раунд
ХИК
2 : 1
29.08.2024
КИ Клаксвик
1' - 32'
Лига конференций, 4 раунд
КИ Клаксвик
2 : 2
22.08.2024
ХИК
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Дечич
2 : 2
15.08.2024
ХИК
1' - 46'
Лига конференций, 3 раунд
ХИК
1 : 0
08.08.2024
Дечич
1' - 90'
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