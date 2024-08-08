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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - Дечич
ХИК - Дечич: обзор матча 08 августа 2024
ХИК
08.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Дечич
49'
Л. Эрвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Дечич
87'
Желтая карточка
Д. Божович
Желтая карточка
А. Танака
84'
Замена
А. Танака
️️️️
С. Хостикка
82'
Замена
Х. Банде
️️️️
Л. Планж
82'
Желтая карточка
Л. Лингман
79'
76'
Замена
Д. Божович
️️️️
A. Kajević
76'
Замена
I. Camaj
️️️️
Б. Матич
67'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
Замена
К. Палумец
️️️️
О. Кекчу
67'
66'
Желтая карточка
O. Stijepović
65'
Желтая карточка
C. Augusto Correia Chagas
ГОЛ! 1:0!
Л. Эрвин
Пас отдал
С. Хостикка
49'
31'
Желтая карточка
A. Kajević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Дечич
77
Igor Nikić
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Джонатан Дресай
ПЗ
23
Петар Секулович
ЦП
34
Иан Пулео
ЦП
6
L. Malesevic
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
12
A. Masovic
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
9
I. Camaj
ЦФ
4-1-1-4
1
Ниджуис
23
Паллас
33
Томаш
6
Хальме
28
Илитолва
10
Лингман
7
Кекчу
8
7
Планж
94
Эрвин
7
Хостикка
3-2-5
77
22
Дресай
5
Томашевич
44
Милич
23
Секулович
34
Пулео
6
50
Матич
77
10
8
7
Кекчу
80
Палумец
80
Палумец
7
Кекчу
7
Хостикка
37
Танака
37
Танака
7
Хостикка
7
Планж
12
Банде
12
Банде
7
Планж
10
7
Божович
7
Божович
10
50
Матич
9
9
50
Матич
Остались в запасе
ХИК
Дечич
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
12
A. Masovic
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
Главный тренер
Владимир Янкович
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
12
A. Masovic
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Владимир Янкович
Статистика матча ХИК - Дечич
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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