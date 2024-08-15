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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дечич - ХИК
Дечич - ХИК: обзор матча 15 августа 2024
Дечич
15.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
ХИК
26'
И. Пулео
90+4'
A. Masovic
43'
Л. Планж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дечич - ХИК
ГОЛ!
К. Палумец
3:3
Пенальти не реализован!
I. Camaj
ГОЛ!
Д. Томаш
3:2
ГОЛ!
A. Masovic
3:1
Пенальти не реализован!
K. Meriluoto
Пенальти не реализован!
O. Stijepović
ГОЛ!
C. Augusto Correia Chagas
2:1
ГОЛ!
Л. Эрвин
1:1
Пенальти не реализован!
Л. Лингман
ГОЛ!
Д. Божович
1:0
120'
Желтая карточка
K. Meriluoto
Желтая карточка
O. Stijepović
115'
113'
Желтая карточка
Л. Эрвин
105'
Желтая карточка
Б. Лайонс-Фостер
Желтая карточка
A. Masovic
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
A. Masovic
90'
+4
90'
+3
Замена
К. Куассиви-Бениссан
️️️️
С. Хостикка
90'
+2
Желтая карточка
Л. Лингман
Желтая карточка
I. Camaj
88'
Желтая карточка
C. Augusto Correia Chagas
81'
Замена
A. Masovic
️️️️
И. Пулео
71'
Замена
Д. Божович
️️️️
A. Kajević
71'
Замена
I. Camaj
️️️️
Б. Матич
64'
46'
Замена
К. Палумец
️️️️
О. Кекчу
46'
Замена
G. Antzoulas
️️️️
А. Хальме
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Планж
Желтая карточка
С. Милич
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Пулео
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дечич
77
Igor Nikić
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
22
Джонатан Дресай
ПЗ
23
Петар Секулович
ЦП
34
Иан Пулео
ЦП
6
L. Malesevic
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
12
A. Masovic
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
9
I. Camaj
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-2-5
77
5
Томашевич
44
Милич
22
Дресай
23
Секулович
34
Пулео
8
50
Матич
77
10
6
4-1-1-4
1
Ниджуис
28
Илитолва
33
Томаш
6
Хальме
23
Паллас
10
Лингман
7
Кекчу
7
Хостикка
94
Эрвин
7
Планж
8
10
7
Божович
7
Божович
10
34
Пулео
12
12
34
Пулео
50
Матич
9
9
50
Матич
6
Хальме
6
6
6
Хальме
7
Хостикка
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
7
Хостикка
7
Кекчу
80
Палумец
80
Палумец
7
Кекчу
Остались в запасе
Дечич
ХИК
13
Павле Велимирович
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
Главный тренер
Владимир Янкович
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
22
Liam Möller
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
13
Павле Велимирович
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
17
Leon Ujkaj
ЦЗ
3
Lazar Maraš
ЦЗ
15
Петер Люльджурай
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
33
Ognjen Stijepović
ЦП
77
Andrej Bajović
ЦП
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
22
Liam Möller
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Дечич - ХИК
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Stadion Tuško Polje, Podgorica
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