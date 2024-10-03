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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лугано - ХИК
Лугано - ХИК: обзор матча 03 октября 2024
Лугано
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
3 : 0
Завершен
ХИК
34'
А. Пападопулос
56'
М. Маркеш
90+2'
Д. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - ХИК
ГОЛ! 3:0!
Д. Сантуш
90'
+2
88'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
О. Кекчу
Замена
А. Эль-Вафи
️️️️
М. Маркеш
88'
Замена
У. Думбия
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
77'
75'
Замена
Л. Планж
️️️️
Л. Эрвин
Замена
Д. Сантуш
️️️️
У. Бизлими
66'
Замена
Х. Маю
️️️️
И. Алиседа
65'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
М. Боттани
65'
60'
Замена
К. Палумец
️️️️
А. Хальме
ГОЛ! 2:0!
М. Маркеш
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Пападопулос
Пас отдал
А. Гргич
34'
Желтая карточка
А. Хайдари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
(К)
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
28
Yannis Ryter
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сайпи
26
Маркеш
21
Хайдари
46
Дзанотти
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
8
Гргич
31
Алиседа
11
Штеффен
10
Боттани
3-2-2-3
1
Ниджуис
24
Лайонс-Фостер
5
О'Шонесси
6
Хальме
6
23
Паллас
12
Банде
7
Кекчу
94
Эрвин
7
Хостикка
8
26
Маркеш
22
Эль-Вафи
22
Эль-Вафи
26
Маркеш
29
Бельхадж Махмуд
20
Думбия
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
27
Сантуш
27
Сантуш
25
Бизлими
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
10
Боттани
93
93
10
Боттани
6
Хальме
80
Палумец
80
Палумец
6
Хальме
94
Эрвин
7
Планж
7
Планж
94
Эрвин
7
Кекчу
9
9
7
Кекчу
Остались в запасе
Лугано
ХИК
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Лугано - ХИК
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
13
Количество передач
614
375
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.29
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
David Dickinson, Scotland
Стадион:
Стокхорн Арена
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