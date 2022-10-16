Сириль Нгонг - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Сириль
|Фамилия
|Нгонг
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Сириль
|Фамилия
|Нгонг
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 9'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 73'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 76'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|43'
|13.02.2023
|1' - 76'
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|31'
|06.02.2023
|1' - 68'
|Верона
|1:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 21 тур
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|12
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|62' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|06.11.2022
|90' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|1' -83'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|45'
|16.10.2022
|1' -46'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.10.2022
|85' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|01.10.2022
|63' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|04.09.2022
|1' -69'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|1' -62'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|10'
|07.08.2022
|1' -66'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)
|2' 34'