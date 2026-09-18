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Команды
Монца
Сириль Нгонг
Статистика
€ 7 млн
Сириль Нгонг - статистика
Монца
26 мая 2000 (26)
#16 | Нападающий
177 см
Бельгия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2025/2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Голландия. Эредивизие 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
9
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 0
27.04.2026
Леванте
1' - 58'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.04.2026
Эспаньол
78' - 90'
83'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
4 : 1
11.04.2026
Эспаньол
1' - 64'
45'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 0
04.04.2026
Эспаньол
1' - 78'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 2
21.03.2026
Хетафе
1' - 46'
15'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
09.03.2026
Овьедо
1' - 62'
36'
12'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2 : 2
01.03.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
4 : 2
21.02.2026
Эспаньол
70' - 90'
83'
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
2 : 2
14.02.2026
Сельта
1' - 56'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
4 : 1
09.02.2026
Эспаньол
59' - 90'
88'
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