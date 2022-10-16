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    Сириль Нгонг - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Сириль
    Фамилия Нгонг
    Команда Верона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 мая 2000 (22 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 9' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 1' - 73' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 76' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    43'
    13.02.2023 1' - 76' Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    31'
    06.02.2023 1' - 68' Верона 1:1 Лацио Италия. Серия А, 21 тур
    51'
    Статистика по турнирам
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