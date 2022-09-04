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Энок Мвепу
Статистика
Энок Мвепу - статистика
Завершил карьеру
1 января 1998 (28), Лусака
#12 | Полузащитник
184 см
Замбия
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Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
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Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон
5 : 2
04.09.2022
Лестер
1' - 84'
15'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 1
30.08.2022
Брайтон
1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брайтон
1 : 0
27.08.2022
Лидс
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
0 : 2
21.08.2022
Брайтон
85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
0 : 0
13.08.2022
Ньюкасл
65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
07.08.2022
Брайтон
76' - 90'
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