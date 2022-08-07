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Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 07 августа 2022
Манчестер Юнайтед
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
68'
А. Мак Аллистер (АГ)
30'
П. Гросс
39'
П. Гросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
90'
+6
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Уэлбек
90'
+1
Замена
Л. Колуилл
️️️️
С. Мач
Замена
А. Гарначо
️️️️
Б. Фернандеш
90'
+1
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
90'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Санчо
90'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
С. Мактоминей
78'
76'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
А. Лаллана
75'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Л. Шоу
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Мак Аллистер
68'
53'
Желтая карточка
Л. Троссард
Желтая карточка
Г. Магуайр
53'
Замена
К. Роналду
️️️️
Фред
53'
Желтая карточка
Л. Мартинес
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:2!
П. Гросс
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Гросс
Пас отдал
Д. Уэлбек
Желтая карточка
С. Мактоминей
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
7
Солли Мач
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
24
Эриксен
4-1-2-2-1
97
Санчес
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
7
Мач
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
8
Мактоминей
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Мактоминей
19
Санчо
19
Эланга
19
Эланга
19
Санчо
8
Фернандеш
17
Гарначо
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Фред
7
Роналду
7
Роналду
7
Фред
7
Мач
6
Колуилл
6
Колуилл
7
Мач
19
Троссард
48
Лэмпти
48
Лэмпти
19
Троссард
10
Лаллана
12
Мвепу
12
Мвепу
10
Лаллана
18
Уэлбек
26
Ундав
26
Ундав
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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