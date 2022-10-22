Вахтанг Чантуришвили - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Вахтанг
|Фамилия
|Чантуришвили
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вахтанг
|Фамилия
|Чантуришвили
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|1:1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 82'
|Фастав
|2:3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Пардубице
|2:1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Фастав
|2:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|2:2
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|20' 52'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|21
|2
|5
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Фастав (Злин)
|25.02.2023
|1' -82'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Спарта (Прага)
|19.02.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|11.02.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|04.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|20' 52'
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|57'
|13.11.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|05.11.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|36' 30'
|29.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Фастав (Злин)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|02.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|10.09.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|03.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|30.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|33'
|07.08.2022
|1' -87'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)