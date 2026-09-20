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Чехия. Шанс Лига
Команды
Яблонец
Вахтанг Чантуришвили
Статистика
€ 275 тыс
Вахтанг Чантуришвили - статистика
Яблонец
5 августа 1993 (33)
#7 | Нападающий
173 см
Грузия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Яблонец
1 : 1
20.09.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
2 : 0
12.09.2026
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
60' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
60' - 90'
Статистика по турнирам
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Чехия. Шанс Лига 2026/2027
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Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Яблонец
6
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
1' - 120'
73'
Лига конференций, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
20.08.2026
Яблонец
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 2
13.08.2026
Яблонец
1' - 86'
Лига конференций, 3 раунд
Яблонец
2 : 0
06.08.2026
РФШ
1' - 87'
18'
Лига конференций, 2 раунд
Яблонец
2 : 0
30.07.2026
Вараждин
1' - 87'
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
3 : 2
23.07.2026
Яблонец
1' - 90'
79'
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