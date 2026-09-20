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€ 800 тыс

Чуми - статистика

Альмерия
2 марта 1999 (27)
#21 | Защитник
186 см
Испания
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
Был в запасе
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