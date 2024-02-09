Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хорватия. Футбольная лига
Команды
Вараждин
Матео Барач
Новости
€ 300 тыс
Матео Барач - новости
Вараждин
20 июля 1994 (32)
#44 | Защитник
194 см
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Защитник «Крыльев Советов» перешел в казахстанский клуб
2024.02.09 20:20
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» могут усилиться экс-капитаном «Химок»
2023.02.06 08:40
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Крылья Советов» выкупили Барача у «Сочи» за 500 тысяч
2022.05.31 14:38
1
«Крылья Советов» хотят выкупить у «Сочи» защитника Барача
2022.05.04 12:38
2
Терехов, Заика, Цаллагов – в старте «Сочи» на игру с «Крыльями Советов»; Барач, Бейл, Костанца выйдут у самарцев
2022.03.20 16:15
1
Фото
Захарян, Смолов и Язиджи – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.03.17 20:27
Агент Барача: «Давления от федерации нет. Матео точно останется в «Крыльях» до лета»
2022.03.14 17:40
1
Фото
«Крылья Советов» арендовали у «Сочи» Барача
2022.02.19 14:50
«Крылья Советов» арендуют у «Сочи» Барача (Metaratings)
2022.02.18 22:51
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
1
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+