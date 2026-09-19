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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Вараждин
Матео Барач
Статистика
€ 300 тыс
Матео Барач - статистика
Вараждин
20 июля 1994 (32)
#44 | Защитник
194 см
Хорватия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Вараждин
0 : 0
04.09.2026
Истра 1961
Был в запасе
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Лига конференций 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
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Вараждин
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Клара
2 : 0
31.07.2025
Вараждин
1' - 75'
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
2 : 1
24.07.2025
Санта-Клара
1' - 90'
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