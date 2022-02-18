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    «Крылья Советов» арендуют у «Сочи» Барача (Metaratings)

    Защитник «Сочи» Матео Барач продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Его арендуют до конца сезона с опцией выкупа.

    Ранее «Крылья Советов» покинул центральный защитник Силвие Бегич, отозванный из аренды «Рубином».

    • Барач в этом сезоне РПЛ провeл 10 матчей и 4 встречи в Лиге конференций.
    • Он пополнил команду летом 2021 года, перейдя из австрийского «Рапида».
    • РПЛ возобновится на следующей неделе.

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    Источник: Metaratings

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    18.02.2022 22:51
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