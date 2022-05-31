«Крылья Советов» выкупили Барача у «Сочи» за 500 тысяч

"Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его»
Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Бенфики» и «Ньюкасла» Грэм Сунесс высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины."
зачем бомба публиковать провокации
если их нельзя комментировать
иноагентное блуждание
и хочется и ссыкотно
«Крылья Советов» объявили о приобретении прав на центрального защитника Матео Барача.
По данным Transfermarkt, самарский клуб заплатил «Сочи» за игрока 500 тысяч евро.
Контракт с 27-летним хорватом заключен до 2024 года.
- «Крылья» арендовали Барача в феврале.
- Он забил 1 гол в 6 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?