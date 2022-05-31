«Крылья Советов» выкупили Барача у «Сочи» за 500 тысяч

«Крылья Советов» объявили о приобретении прав на центрального защитника Матео Барача.

По данным Transfermarkt, самарский клуб заплатил «Сочи» за игрока 500 тысяч евро.

Контракт с 27-летним хорватом заключен до 2024 года.

«Крылья» арендовали Барача в феврале.

Он забил 1 гол в 6 матчах.

Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

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