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«Крылья Советов» выкупили Барача у «Сочи» за 500 тысяч

«Крылья Советов» объявили о приобретении прав на центрального защитника Матео Барача.

По данным Transfermarkt, самарский клуб заплатил «Сочи» за игрока 500 тысяч евро.

Контракт с 27-летним хорватом заключен до 2024 года.

  • «Крылья» арендовали Барача в феврале.
  • Он забил 1 гол в 6 матчах.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Крыльев Советов»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2844

    Беспонтий 1 час назад

    "Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его»
    Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Бенфики» и «Ньюкасла» Грэм Сунесс высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины."

    зачем бомба публиковать провокации
    если их нельзя комментировать

    иноагентное блуждание
    и хочется и ссыкотно

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