«Крылья Советов» арендовали у «Сочи» Барача

Центральный защитник «Сочи» Матео Барач перешел в «Крылья Советов».
27-летний хорват сменил команду на правах аренды до конца сезона. У самарцев будет опция выкупа игрока.
Новичок «Крыльев» взял себе 44-й номер.
- Барач перешел в «Сочи» летом прошлого года.
- В этом сезоне он провел 14 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость балканца – 1,5 миллиона евро.
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