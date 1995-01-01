«Крылья Советов» арендовали у «Сочи» Барача

Центральный защитник «Сочи» Матео Барач перешел в «Крылья Советов».

27-летний хорват сменил команду на правах аренды до конца сезона. У самарцев будет опция выкупа игрока.

Новичок «Крыльев» взял себе 44-й номер.

Барач перешел в «Сочи» летом прошлого года.

В этом сезоне он провел 14 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость балканца – 1,5 миллиона евро.

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