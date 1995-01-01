Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    «Крылья Советов» арендовали у «Сочи» Барача

    Центральный защитник «Сочи» Матео Барач перешел в «Крылья Советов».

    27-летний хорват сменил команду на правах аренды до конца сезона. У самарцев будет опция выкупа игрока.

    Новичок «Крыльев» взял себе 44-й номер.

    • Барач перешел в «Сочи» летом прошлого года.
    • В этом сезоне он провел 14 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость балканца – 1,5 миллиона евро.

    «Крылья Советов» отдали Прищепу в аренду «Велесу»

    «Крылья Советов» арендуют у «Сочи» Барача (Metaratings)

    «Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru