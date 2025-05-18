Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энрико Валентини - статистика

Завершил карьеру
20 февраля 1989 (37), Нюрнберг
#22 | Защитник
182 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
1 : 4
18.05.2025
Нюрнберг
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
09.05.2025
Кельн
85' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
1 : 3
04.05.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Фортуна
3 : 3
26.04.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
2 : 3
19.04.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
12.04.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Нюрнберг
0 : 3
05.04.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 0
31.01.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
0 : 4
20.10.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
3 : 2
05.10.2024
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
3 : 1
10.08.2024
Шальке-04
46' - 90'
47'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
3 : 2
03.08.2024
Нюрнберг
74' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
2
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+