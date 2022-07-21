Кристоффер Хауген - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Хауген
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставангер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Хауген
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставангер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2022
|1' -65'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.08.2022
|1' -74'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|21.07.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)
|55'