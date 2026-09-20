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Норвегия. Элитсериен
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Викинг
Кристоффер Хауген
Статистика
€ 650 тыс
Кристоффер Хауген - статистика
Викинг
21 февраля 1994 (32), Ставангер
#28 | Защитник
188 см
Норвегия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
1' - 88'
8'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
1' - 90'
20'
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
1' - 71'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Лига конференций 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Лига конференций 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Норвегия. Элитсериен 2020
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викинг
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
1' - 71'
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
1' - 82'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
1' - 72'
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