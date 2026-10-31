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Себастьен Корчиа
Статистика
Себастьен Корчиа - статистика
Завершил карьеру
1 ноября 1990 (36)
#14 | Защитник
178 см | 72 кг
Франция | Италия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
1' - 90'
14'
Франция. Третья лига, 10 тур
Вильфранш
2 : 1
17.10.2026
Канн
1' - 21'
17'
21'
Статистика по турнирам
Франция. Третья лига 2026/2027
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Суперкубок Франции 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
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Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Нант
0 : 3
23.02.2023
Ювентус
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Ювентус
1 : 1
16.02.2023
Нант
82' - 90'
89'
Лига Европы, 6 тур
Олимпиакос
0 : 2
03.11.2022
Нант
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Нант
2 : 1
27.10.2022
Карабах
1' - 67'
Лига Европы, 3 тур
Фрайбург
2 : 0
06.10.2022
Нант
78' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Карабах
3 : 0
15.09.2022
Нант
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Нант
2 : 1
08.09.2022
Олимпиакос
Был в запасе
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