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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нант - Олимпиакос
Нант - Олимпиакос: обзор матча 08 сентября 2022
Нант
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
32'
М. Мохамед
90+3'
Э. Гессан
50'
С. Мутуссами (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Олимпиакос
ГОЛ! 2:1!
Э. Гессан
Пас отдал
Л. Бляс
90'
+3
86'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
П. Бьель
Желтая карточка
Н. Паллуа
85'
77'
Замена
А. Камара
️️️️
Х. У-Джо
Желтая карточка
М. Сиссоко
72'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
С. Мутуссами
70'
Замена
М. Саймон
️️️️
И. Ганаго
69'
59'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Г. Масурас
56'
Желтая карточка
П. Рецос
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Мутуссами
ГОЛ! 1:0!
М. Мохамед
Пас отдал
Л. Бляс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Нант
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Джош Боулер
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Лафон
26
Мерлен
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
10
Бляс
37
Ганаго
29
Гессан
42
Мохамед
3-2-2-2-1
31
Вацлик
44
Манолас
45
Рецос
4
Сиссе
2
Пипа
5
Рябчук
25
Кунде
41
Бухалакис
16
Бьель
7
Масурас
16
У-Джо
8
Мутуссами
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Мутуссами
37
Ганаго
27
Саймон
27
Саймон
37
Ганаго
7
Масурас
11
Боулер
11
Боулер
7
Масурас
16
Бьель
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
16
Бьель
16
У-Джо
33
Камара
33
Камара
16
У-Джо
Остались в запасе
Нант
Олимпиакос
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Нант - Олимпиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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