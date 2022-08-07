Антонен Бобишон - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Антонен
|Фамилия
|Бобишон
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Антонен
|Фамилия
|Бобишон
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.12.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|13.11.2022
|85' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|3:1
|Анжер (Анжер)
|21.08.2022
|87' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Брест (Брест)
|14.08.2022
|83' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Нант (Нант)