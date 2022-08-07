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    Антонен Бобишон - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Антонен
    Фамилия Бобишон
    Команда Анжер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжер 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.12.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    13.11.2022 85' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    28.08.2022 Был в запасе Труа (Труа) 3:1 Анжер (Анжер)
    21.08.2022 87' -90' Анжер (Анжер) 1:3 Брест (Брест)
    14.08.2022 83' -90' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    07.08.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:0 Нант (Нант)
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