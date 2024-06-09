Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Молчанов - статистика

Завершил карьеру
1 октября 2000 (25), Владивосток
#18 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
11
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
1 : 2
09.06.2024
Текстильщик
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
02.06.2024
Динамо Бр
66' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
1 : 3
25.05.2024
Калуга
1' - 46'
26'
33'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Бр
0 : 0
19.05.2024
Волга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Спартак К
1 : 1
15.05.2024
Динамо Бр
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Динамо Бр
2 : 0
11.05.2024
Авангард
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
1 : 2
08.05.2024
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 1
04.05.2024
Динамо Бр
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Бр
4 : 4
28.04.2024
Химик
1' - 73'
62'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Волга
2 : 2
07.04.2024
Динамо Бр
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Авангард
1 : 0
30.03.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Химик
3 : 1
18.03.2024
Динамо Бр
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Бр
0 : 1
09.03.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
1
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
1
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
2
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
5
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
9
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+