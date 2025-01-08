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Райо Вальекано
Луис Фелипе
Новости
€ 2 млн
Луис Фелипе - новости
Райо Вальекано
22 марта 1997 (29)
#5 | Защитник
187 см
Италия | Бразилия
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Фото
«Марсель» бесплатно подписал экс-игрока сборной Италии
2025.01.08 20:00
Саудовский клуб исключит из заявки игрока, купленного за 29 миллионов, для регистрации другого новичка
2023.09.07 23:21
3
Фото
Саудовский «Аль-Иттихад» купил защитника сборной Италии за 25 миллионов
2023.09.07 20:19
1
Спортивный директор «Лацио» – об интересе «Зенита» к Фелипе: «Информация не имеет под собой никаких оснований»
2022.01.03 00:29
1
«Зенит» претендует на защитника «Лацио» Фелипе
2022.01.02 14:03
16
Фото
Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника
2021.10.17 11:57
2
У защитника «Лацио» Фелипе выявлен коронавирус. Во вторник – матч с «Зенитом»
2020.11.21 09:55
2
Calciomercato: «Барселона» готова предложить 30-40 миллионов за защитника «Лацио» Фелипе
2020.04.17 13:30
«Барселона» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе
2020.03.16 21:36
Marca: Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом
2019.04.24 09:08
8
Манчини хочет, чтобы Дриусси выступал за сборную Италии
2018.11.16 18:30
17
Облак: «Филипе Луис может уйти, и от этого немного грустно»
2018.08.21 08:56
Сандро заменит травмированного Фелипе Луиса в товарищеских играх с Россией и Германией
2018.03.16 22:47
Филипе Луис – четвертый легионер в истории «Атлетико», достигший отметки в 200 матчей в чемпионате Испании за клуб
2017.10.29 09:24
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