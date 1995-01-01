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    У защитника «Лацио» Фелипе выявлен коронавирус. Во вторник – матч с «Зенитом»

    Центральный защитник «Лацио» Луис Фелипе сдал положительный тест на COVID-19.

    О заболевании 23-летнего бразильца сообщил главный тренер команды Симоне Индзаги.

    Также с коронавирусом из сборной Сербии вернулся хавбек Сергей Милинкович-Савич. А нападающий Чиро Иммобиле вылечился, прошел необходимые проверки и готов вернуться на поле.

    Сегодня «Лацио» сыграет в Серии А с «Кротоне», а во вторник встретится с «Зенитом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9171

      paracetamol 59 минут назад

      Иммобиле дохлый после короны, да может еще полкоманды заболеет!

      0
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      Рейтинг: +1606

      ItalianFootball 1 час назад

      Как бы в Эуропе след Кремля не усмотрели.

      0
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