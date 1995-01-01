У защитника «Лацио» Фелипе выявлен коронавирус. Во вторник – матч с «Зенитом»

Центральный защитник «Лацио» Луис Фелипе сдал положительный тест на COVID-19.

О заболевании 23-летнего бразильца сообщил главный тренер команды Симоне Индзаги.

Также с коронавирусом из сборной Сербии вернулся хавбек Сергей Милинкович-Савич. А нападающий Чиро Иммобиле вылечился, прошел необходимые проверки и готов вернуться на поле.

Сегодня «Лацио» сыграет в Серии А с «Кротоне», а во вторник встретится с «Зенитом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.