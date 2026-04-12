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Райо Вальекано
Луис Фелипе
Статистика
€ 2 млн
Луис Фелипе - статистика
Райо Вальекано
22 марта 1997 (29)
#5 | Защитник
187 см
Италия | Бразилия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
3 : 0
12.04.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
03.04.2026
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1 : 0
22.03.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 1
16.03.2026
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
08.03.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
3 : 0
04.03.2026
Овьедо
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
1 : 1
28.02.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1 : 1
21.02.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
3 : 0
15.02.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
2 : 1
01.02.2026
Райо Вальекано
83' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
1 : 3
24.01.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
1 : 1
02.01.2026
Хетафе
1' - 40'
39'
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
4 : 0
21.12.2025
Райо Вальекано
75' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 0
15.12.2025
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 0
07.12.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 1
01.12.2025
Валенсия
83' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Овьедо
0 : 0
23.11.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
2 : 0
14.09.2025
Райо Вальекано
1' - 10'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.08.2025
Барселона
1' - 76'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 0
25.08.2025
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
1' - 46'
15'
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