Статистика по турнирам

Испания. Примера 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Франция. Лига 1 2024/2025 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Суперкубок Италии 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018