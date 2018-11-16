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    Манчини хочет, чтобы Дриусси выступал за сборную Италии

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ищет футболистов с итальянскими паспортами иностранного происхождения, не заигранных за свои национальные команды на взрослом уровне.

    Первым в списке специалиста значится аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, в которым Манчини работал в петербургском клубе в прошлом сезоне.

    Также в интересы тренера входят полузащитник «Удинезе» Игнасио Пуссетто (Аргентина) и бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе.

    Источник: Football Italia

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    16.11.2018 18:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +95

      Харут 17 ноября 2018, 19:27

      Не фига себе, нашел супер футболиста...

      7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 10:40

      В Италии и без Дриуси есть хорошие футболисты.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 ноября 2018, 02:10

      Должно быть это его внебрачный сын.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 ноября 2018, 00:11

      он в зенит тоже всех хотел а толку не получилось теперь в сборной не получается и он за старое взялся

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 22:08

      Неплохо, однако. Еще и в Италии опыта поднаберется.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:12

      Угробил Зенит.....................всё не может успокоится.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 16 ноября 2018, 20:53

      Увольняйте это бревно

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 20:06

      я, когда прочитал заголовок, васяя, сразу подумал: не любовник ли себастьян дриусси - манчини???

      1
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 16 ноября 2018, 19:34

      Роберто, присмотрись еще к Краневиттеру еще, он постоянно штурмует скамейку запасных! )))

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 ноября 2018, 19:22

      Это что же такое ему сделал итальянский футбол, что он решил его похоронить?!
      Вовремя убрали из Зенита, развалил бы его полностью. Не успел. Решил показать свою разрушительную силу на итальянской сборной. На одну сильную европейскую сборную становится меньше.

      6
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