Манчини хочет, чтобы Дриусси выступал за сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ищет футболистов с итальянскими паспортами иностранного происхождения, не заигранных за свои национальные команды на взрослом уровне.

Первым в списке специалиста значится аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, в которым Манчини работал в петербургском клубе в прошлом сезоне.

Также в интересы тренера входят полузащитник «Удинезе» Игнасио Пуссетто (Аргентина) и бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе.