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    • Саудовский клуб исключит из заявки игрока, купленного за 29 миллионов, для регистрации другого новичка

    Саудовский клуб исключит из заявки игрока, купленного за 29 миллионов, для регистрации другого новичка

    24-летний вингер Жота вряд ли надолго задержится в «Аль-Иттихаде».

    Клуб, вероятно, исключит португальского футболиста из заявки на сезон.

    Это позволит зарегистрировать другого новичка – купленного сегодня за 25 миллионов евро Луиса Фелипе.

    В Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, в который «Аль-Иттихад» пока не вписывается, поэтому одного иностранца нужно отзаявить.

    • Жоту приобрели в начале июля почти за 30 млн евро.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Сообщалось, что нападающего подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации, а геям в Саудовской Аравии грозит смертная казнь.

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    Источник: Itti Mania

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    07.09.2023 23:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      bulls27 10 часов назад

      Я давно об этом говорил!!

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      Рейтинг: +12629

      DeStar 15 часов назад

      Офигенно жота перешел))) теперь сидеть в песках париться?) там же окно закрылось, и нафига итихад его брал?

      0
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      Рейтинг: +755

      JIEGEHDA > DeStar 14 часов назад

      Разорвут контракт и пойдет как свободный игрок в клуб который хочет взять . За контракт огромную сумму получит . Думаю он в огромном плюсе . Поехать посмотреть бабло взял и домой

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