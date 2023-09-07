Саудовский клуб исключит из заявки игрока, купленного за 29 миллионов, для регистрации другого новичка

24-летний вингер Жота вряд ли надолго задержится в «Аль-Иттихаде».

Клуб, вероятно, исключит португальского футболиста из заявки на сезон.

Это позволит зарегистрировать другого новичка – купленного сегодня за 25 миллионов евро Луиса Фелипе.

В Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, в который «Аль-Иттихад» пока не вписывается, поэтому одного иностранца нужно отзаявить.