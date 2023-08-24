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    • 30-миллионный новичок «Аль-Иттихада» близок к уходу из клуба через месяц после трансфера: возможно, из-за сексуальной ориентации

    30-миллионный новичок «Аль-Иттихада» близок к уходу из клуба через месяц после трансфера: возможно, из-за сексуальной ориентации

    В начале июля «Аль-Иттихад» купил у «Селтика» вингера Жоту.

    Саудовский клуб заплатил за новичка около 30 миллионов евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2026 года.

    Но, скорее всего, сотрудничество сторон не будет длительным. Через месяц после трансфера активно обсуждается вероятность ухода португальца.

    Почему «Аль-Иттихад» задумался о продаже или аренде Жоты, есть три версии:

    • клуб хочет подписать более звездного Мохамеда Салаха, который играет на правом фланге атаки, как и Жота;
    • в раздевалке «Аль-Иттихада» возникли проблемы из-за большого количества легионеров, поэтому решено избавиться от нескольких иностранцев;
    • Жоту подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации – геям в Саудовской Аравии грозит смертная казнь.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +448

      odessakmv 12 минут назад

      Подумаешь... Бриолиновую Кристину же терпят!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5796

      Питерский князь 34 минуты назад

      Значи мясным дорога в Саудовскую Аравию заказана!
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13138

      Вомбат 40 минут назад

      Во-первых, гей никогда не поехал бы к саудитам. Таких прецедентов по-моему вообще не было. Во-вторых, казнить геев за то, что в их генах имеется сбой, - это вовсе не справедливо. Их казнили только в нацистской Германии. А в СССР им просто запрещали рекламировать свою ориентацию. За открытое признание гомосексуальности человека могли посадить. Вопрос о сексуальной ориентации великих россиян, например Чайковского, в СССР замалчивали, хотя все, конечно, об этом знали. Равно как и об ориентации Трескина, Нуриева, Моисеева, Леонтьева и некоторых других советских знаменитостей.

      0
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      Рейтинг: +633

      JIEGEHDA > Вомбат 7 минут назад

      В СССР если ты гей то молчали . А если скажешь то могли посадить . То есть никто не знал . А тут как бы говорят открыто . Если бы в СССР открыто говорили то и наверно в тюрьме ему было бы не " сладко" . А тут казнят . Ну и молодцы. Зато там нету заднеприводных как в Европе где и повязку напядишь и на колено сядешь а если не сделаешь то и накажут . Это что лэ лучше?

      0
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      Рейтинг: +450

      TANNER 1 час назад

      Ну хоть где то к геям справедливое отношение

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