30-миллионный новичок «Аль-Иттихада» близок к уходу из клуба через месяц после трансфера: возможно, из-за сексуальной ориентации

В начале июля «Аль-Иттихад» купил у «Селтика» вингера Жоту.

Саудовский клуб заплатил за новичка около 30 миллионов евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2026 года.

Но, скорее всего, сотрудничество сторон не будет длительным. Через месяц после трансфера активно обсуждается вероятность ухода португальца.

Почему «Аль-Иттихад» задумался о продаже или аренде Жоты, есть три версии: