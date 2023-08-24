30-миллионный новичок «Аль-Иттихада» близок к уходу из клуба через месяц после трансфера: возможно, из-за сексуальной ориентации

В начале июля «Аль-Иттихад» купил у «Селтика» вингера Жоту.
Саудовский клуб заплатил за новичка около 30 миллионов евро и подписал с ним контракт до 30 июня 2026 года.
Но, скорее всего, сотрудничество сторон не будет длительным. Через месяц после трансфера активно обсуждается вероятность ухода португальца.
Почему «Аль-Иттихад» задумался о продаже или аренде Жоты, есть три версии:
- клуб хочет подписать более звездного Мохамеда Салаха, который играет на правом фланге атаки, как и Жота;
- в раздевалке «Аль-Иттихада» возникли проблемы из-за большого количества легионеров, поэтому решено избавиться от нескольких иностранцев;
- Жоту подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации – геям в Саудовской Аравии грозит смертная казнь.
Источник: Marca