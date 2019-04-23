Marca: Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом

Этим летом мадридский «Атлетико» покинут защитники Диего Годин и Филипе Луис.

Клуб, исходя из собственной кадровой политики, не предлагает футболистам старше 30 лет новый контракт, более чем на год.

Таким образом, и 33-летний Годин и 33-летний Луис уже сейчас ведут переговоры с потенциальными работодателями.

Летом у обоих футболистов истекают контракты и в новый клуб они смогут перейти на правах свободных агентов.