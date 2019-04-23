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    Marca: Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико» летом

    Этим летом мадридский «Атлетико» покинут защитники Диего Годин и Филипе Луис.

    Клуб, исходя из собственной кадровой политики, не предлагает футболистам старше 30 лет новый контракт, более чем на год.

    Таким образом, и 33-летний Годин и 33-летний Луис уже сейчас ведут переговоры с потенциальными работодателями.

    Летом у обоих футболистов истекают контракты и в новый клуб они смогут перейти на правах свободных агентов.

    • Годин и Луис выступают за «Атлетико» с 2010 года.
    • Сообщалось, что в переходе Диего заинтересован «Интер».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      OBOLEV 8 минут назад

      Чего то у Матрасников много изменений в защите. Как бы это не сыграла злую шутку

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