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    ESPN: окружение Година подтвердило, что летом он перейдет в «Интер»

    В январе «Бомбардир» писал о возможном переходе Диего Година в «Интер».

    Позже сообщалось, что трансфер перенесен на лето – когда истечет срок контракт 33-летнего уругвайца с «Атлетико».

    По информации ESPN, люди из окружения Година подтвердили его план по переходу в итальянский клуб.

    • Годин проводит девятый сезон в «Атлетико». У него 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах всех турниров.
    • После 33 туров Примеры команда Диего Симеона занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 11 очков.

    Источник: ESPN

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