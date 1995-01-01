Ди Марцо: Годин – в шаге от перехода в «Интер»

«Бомбардир» со ссылкой на Sky Sports писал о возможном уходе защитников Хуанфрана, Диего Година и Филипе Луиса из «Атлетико» летом. Их контракты истекают в июне.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо, «Интер» находится в шаге от договоренности по бесплатному трансферу Година. Речь идет о контракте на два года с возможность продления еще на сезон.

В случае достижения договоренности 32-летний уругваец в ближайшее время пройдет медосмотр в миланском клубе.

Годин пополнил состав мадридского клуба в августе 2010 года, перейдя из «Вильярреала» за 8 миллионов евро. С клубом он выиграл 10 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и одно чемпионство Испании.

В текущем клубном сезоне участник двух чемпионатов мира в составе сборной Уругвая принял участие в 18-ти играх. На его счету два гола и одна результативная передача. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.