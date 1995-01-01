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    Ди Марцо: Годин – в шаге от перехода в «Интер»

    «Бомбардир» со ссылкой на Sky Sports писал о возможном уходе защитников Хуанфрана, Диего Година и Филипе Луиса из «Атлетико» летом. Их контракты истекают в июне.

    По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо, «Интер» находится в шаге от договоренности по бесплатному трансферу Година. Речь идет о контракте на два года с возможность продления еще на сезон.

    В случае достижения договоренности 32-летний уругваец в ближайшее время пройдет медосмотр в миланском клубе.

    Годин пополнил состав мадридского клуба в августе 2010 года, перейдя из «Вильярреала» за 8 миллионов евро. С клубом он выиграл 10 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и одно чемпионство Испании.

    В текущем клубном сезоне участник двух чемпионатов мира в составе сборной Уругвая принял участие в 18-ти играх. На его счету два гола и одна результативная передача. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2001

      Chesn0k 12 минут назад

      вот кого надо было подписывать монако бесплатно, а не 36-летнего налдо за 2 миллиона

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