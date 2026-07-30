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Венгрия. Национальный чемпионат
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Пакш
Адам Ковачик
Статистика
€ 150 тыс
Адам Ковачик - статистика
Пакш
4 апреля 1991 (35), Будапешт
#1 | Вратарь
190 см | 81 кг
Венгрия
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Команда
И
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П
Ж
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Пакш
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 2
30.07.2026
Пакш
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
1 : 2
23.07.2026
Панатинаикос
1' - 90'
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