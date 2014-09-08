Сергей Парейко - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Парейко
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 января 1977 (46 лет)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Парейко
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 января 1977 (46 лет)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|4
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2015
|Был в запасе
|Словения
|1:0
|Эстония
|05.09.2015
|Был в запасе
|Эстония
|1:0
|Литва
|14.06.2015
|Был в запасе
|Эстония
|2:0
|Сан-Марино
|27.03.2015
|1' -90'
|Швейцария
|3:0
|Эстония
|15.11.2014
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:0
|Эстония
|12.10.2014
|1' -90'
|Эстония
|0:1
|Англия
|09.10.2014
|1' -90'
|Литва
|1:0
|Эстония
|08.09.2014
|1' -90'
|Эстония
|1:0
|Словения