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    Сергей Парейко - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Парейко
    Команда Левадия
    Состав Основной
    Родной город Таллинн
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 января 1977 (46 лет)
    Рост 193
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 4 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2015 Был в запасе Словения 1:0 Эстония
    05.09.2015 Был в запасе Эстония 1:0 Литва
    14.06.2015 Был в запасе Эстония 2:0 Сан-Марино
    27.03.2015 1' -90' Швейцария 3:0 Эстония
    15.11.2014 Был в запасе Сан-Марино 0:0 Эстония
    12.10.2014 1' -90' Эстония 0:1 Англия
    09.10.2014 1' -90' Литва 1:0 Эстония
    08.09.2014 1' -90' Эстония 1:0 Словения
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