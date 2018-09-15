Байрон Уэбстер - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Байрон
|Фамилия
|Уэбстер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Байрон
|Фамилия
|Уэбстер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Миллуолл (Лондон)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.10.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.09.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.09.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)