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Кристоф Циммерманн
Статистика
Кристоф Циммерманн - статистика
Завершил карьеру
12 января 1993 (33), Дюссельдорф
#4 | Защитник
194 см
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Падерборн
3 : 1
11.08.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
0 : 2
04.08.2024
Фортуна
Был в запасе
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