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Минкаил Мацуев
Статистика
Минкаил Мацуев - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 2000 (26)
#13 | Полузащитник
168 см | 58 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1 : 2
11.03.2025
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ахмат
1 : 2
27.11.2024
Зенит
59' - 90'
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
3 : 0
06.11.2024
Ахмат
70' - 90'
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
1 : 0
22.10.2024
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
3 : 0
02.10.2024
Краснодар
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
0 : 2
27.08.2024
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Краснодар
1 : 0
15.08.2024
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
4 : 1
31.07.2024
Нижний Новгород
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