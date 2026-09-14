Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Галимов - статистика

Луки-Энергия
9 февраля 2000 (26), Екатеринбург
#17 | Нападающий
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
69' - 90'
70'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Луки-Энергия
2 : 1
10.09.2026
Урал
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
82' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
74' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луки-Энергия
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
69' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Луки-Энергия
1 : 3
16.08.2026
Балтика-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Енисей-М
1 : 0
09.08.2026
Луки-Энергия
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
1' - 70'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
71' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Луки-Энергия
3 : 0
19.04.2026
Енисей-М
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
3
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
7
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+