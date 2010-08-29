|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2010
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|03.10.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|26.09.2010
|1' -72'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|22.09.2010
|89' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|19.09.2010
|1' -72'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|12.09.2010
|1' -68'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Сампдория (Генуя)
|29.08.2010
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лацио (Рим)