Статистика по турнирам

Австралия. А-лига 2023/2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Лига Европы 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Кубок конфедераций 2017