Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Бангладеш
Австралия - Бангладеш: обзор матча 16 ноября 2023
Австралия
16.11.2023, четверг, 12:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 1 тур
7 : 0
Завершен
Бангладеш
4'
Г. Суттар
20'
Б. Боррелло
37'
М. Дюк
40'
М. Дюк
48'
Д. Макларен
70'
Д. Макларен
84'
Д. Макларен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия - Бангладеш
Пенальти не реализован!
М. Луонго
90'
86'
Замена
R. Mia
️️️️
B. Ghosh
ГОЛ! 7:0!
Д. Макларен
Пас отдал
Л. Миллер
84'
73'
Желтая карточка
S. Uddin
Замена
К. Йенги
️️️️
Б. Боррелло
72'
ГОЛ! 6:0!
Д. Макларен
70'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
К. Баккус
65'
59'
Замена
M. Robiul Hasan
️️️️
J. Bhuyan
59'
Замена
M. Rafiqul Islam
️️️️
R. Hossain
Желтая карточка
К. Баккус
55'
51'
Желтая карточка
H. Murad
ГОЛ! 5:0!
Д. Макларен
Пас отдал
Д. Бос
48'
Замена
Д. Макларен
️️️️
М. Дюк
46'
Замена
А. Бехич
️️️️
К. Гудвин
46'
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Ирвин
46'
ГОЛ! 4:0!
М. Дюк
40'
ГОЛ! 3:0!
М. Дюк
Пас отдал
К. Меткалф
37'
ГОЛ! 2:0!
Б. Боррелло
Пас отдал
К. Меткалф
20'
14'
Желтая карточка
R. Hossain
ГОЛ! 1:0!
Г. Суттар
Пас отдал
К. Гудвин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Льюис Миллер
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
11
Брендон Боррелло
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
21
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
22
Saad Uddin
ЦЗ
12
Bishwanath Ghosh
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
14
Tariq Kazi
ЦЗ
5
Mohammad Ridoy
ЦП
17
Sohel Rana
ЦП
6
Jamal Bhuyan
(К)
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
10
Rakib Hossain
ЦФ
11
Mohammed Foysal Ahmed Fahim
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Австралия
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
13
Эйден О'Нил
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Бангладеш
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
0
Mohamed Pappu Hossain
ВР
3
Isa Faysal
ЦЗ
3
Rahmat Mia
ЦЗ
2
Shakil Hossain
ЦЗ
7
Shekh Morsalin
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
8
Mohammed Robiul Hasan
ЦП
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
19
Mohammad Ibrahim
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Райан
5
Бос
19
Суттар
3
Миллер
17
Баккус
8
Меткалф
22
Ирвин
23
Гудвин
21
Берджесс
15
Дюк
11
Боррелло
4-4-2
13
12
14
14
22
17
6
20
5
11
10
23
Гудвин
16
Бехич
16
Бехич
23
Гудвин
17
Баккус
13
О'Нил
13
О'Нил
17
Баккус
22
Ирвин
8
Луонго
8
Луонго
22
Ирвин
11
Боррелло
9
Йенги
9
Йенги
11
Боррелло
15
Дюк
9
Макларен
9
Макларен
15
Дюк
12
3
3
12
6
8
8
6
10
11
11
10
Остались в запасе
Австралия
Бангладеш
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
Главный тренер
Грэм Арнольд
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
0
Mohamed Pappu Hossain
ВР
3
Isa Faysal
ЦЗ
2
Shakil Hossain
ЦЗ
7
Shekh Morsalin
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
19
Mohammad Ibrahim
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Остались в запасе
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
Остались в запасе
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
0
Mohamed Pappu Hossain
ВР
3
Isa Faysal
ЦЗ
2
Shakil Hossain
ЦЗ
7
Shekh Morsalin
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
19
Mohammad Ibrahim
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Статистика матча Австралия - Бангладеш
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Информация о матче
Посещаемость:
20876
Новости команд
Все
Австралия
Бангладеш
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+