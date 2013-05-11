Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008