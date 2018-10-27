Ондрей Мазух - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Мазух
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Годонин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Мазух
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Годонин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22.12.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Суонси (Суонси)
|15.12.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.11.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)