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    Ондрей Мазух - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ондрей
    Фамилия Мазух
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Годонин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 83
    Стоимость:
    € 100
    тыс
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