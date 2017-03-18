Николай Зарубин - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Зарубин
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Имя
|Николай
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Зарубин
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.05.2017
|1' -66'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|28'
|30.04.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.04.2017
|1' -46'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|22.04.2017
|87' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|71' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|18.03.2017
|56' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)