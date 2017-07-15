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    Абдул Джафар - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Абдул
    Фамилия Джафар
    Команда Армавир
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1998 (24 года)
    Рост 178
    Вес 74
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2017 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    19.08.2017 90' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    09.08.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 1:0 Факел (Воронеж)
    05.08.2017 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    30.07.2017 74' -90' Тамбов (Тамбов) 5:0 Енисей (Красноярск)
    86'
    26.07.2017 75' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    22.07.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:0 Спартак-2 (Москва)
    15.07.2017 1' -30' Авангард (Курск) 2:1 Тамбов (Тамбов)
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