Абдул Джафар - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Джафар
|Команда
|Армавир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|74
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Джафар
|Команда
|Армавир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|19.08.2017
|90' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|30.07.2017
|74' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|5:0
|Енисей (Красноярск)
|86'
|26.07.2017
|75' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:0
|Спартак-2 (Москва)
|15.07.2017
|1' -30'
|Авангард (Курск)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)