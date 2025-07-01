Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Даниэл Агьей - трансферы

Коджаэлиспор
1 июня 1997 (28)
#7 | Нападающий
183 см
Англия | Гана
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Лейтон Ориент
Коджаэлиспор
Свободный агент
01.07.23 / 01.07.25
Крю Александра
Лейтон Ориент
Свободный агент
28.01.22 / 01.07.23
Оксфорд
Крю Александра
?
Главные новости
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина выбил «Интер» с общим счетом 5:2
00:52
3
Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»
00:14
1
Мбаппе выбыл минимум на 3 матча
Вчера, 23:33
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
Вчера, 23:16
3
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
Вчера, 22:59
15
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
Вчера, 22:54
7
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
Вчера, 22:29
2
Денисов отреагировал на критику от Смолова
Вчера, 21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
Вчера, 21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
Вчера, 20:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 