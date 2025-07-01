Введите ваш ник на сайте
Турция. Суперлига
Команды
Коджаэлиспор
Даниэл Агьей
Трансферы
€ 800 тыс
Даниэл Агьей - трансферы
Коджаэлиспор
1 июня 1997 (28)
#7 | Нападающий
183 см
Англия | Гана
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Лейтон Ориент
Коджаэлиспор
Свободный агент
01.07.23 / 01.07.25
Крю Александра
Лейтон Ориент
Свободный агент
28.01.22 / 01.07.23
Оксфорд
Крю Александра
?
18+
