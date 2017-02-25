Даниэл Агьей - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Агьей
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Агьей
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|23.04.2017
|75' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.04.2017
|83' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.03.2017
|90' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Бернли (Бернли)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:2
|Бернли (Бернли)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Бернли (Бернли)