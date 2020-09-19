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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Даниэл Агьей
Статистика
€ 1,20 млн
Даниэл Агьей - статистика
Коджаэлиспор
1 июня 1997 (29)
#7 | Нападающий
183 см
Гана | Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
74' - 90'
76'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
36'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
И
Г
П
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К
Гана
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 0
23.05.2026
Гана
1' - 66'
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
2 : 1
30.03.2026
Гана
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
5 : 1
27.03.2026
Гана
Был в запасе
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