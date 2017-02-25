Джастин Шайбу - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Шайбу
|Команда
|Борэм Вуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Вес
|84
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Шайбу
|Команда
|Борэм Вуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|22.04.2017
|87' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:5
|Брентфорд (Лондон)
|07.03.2017
|76' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:3
|Брентфорд (Лондон)
|04.03.2017
|72' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|25.02.2017
|77' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)