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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 апреля 2017
Брентфорд
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
31'
Й. Барбе
60'
Хота (П)
64'
Хота
62'
Д. Линч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Шайбу
️️️️
Л. Вибе
87'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
71'
Замена
Д. Кларк
️️️️
М. Колен
71'
68'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
К. Вашингтон
67'
Замена
И. Силла
️️️️
Д. Макки
Желтая карточка
Хота
65'
ГОЛ! 3:1!
Хота
Пас отдал
Н. Йеннарис
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Линч
Пас отдал
Л. Фримен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Хота
60'
60'
Желтая карточка
Д. Линч
47'
Желтая карточка
Д. Перч
45'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Ш. Госс
42'
Желтая карточка
Л. Фримен
ГОЛ! 1:0!
Й. Барбе
Пас отдал
Х. Дин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Конор Вашингтон
ЛФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
12
Джейми Макки
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
3-3-3-1
25
Бентли
3
Генри
6
Дин
2
Колен
26
Вибе
23
Йеннарис
18
Вудс
7
Каньос
14
Сойерс
24
Хота
5
Барбе
4-2-1-3
12
Смитис
24
Перч
6
Линч
5
Онуоха
21
Бидуэлл
16
Госс
21
Луонго
15
Фримен
12
Макки
17
Смит
14
Вашингтон
2
Колен
36
Кларк
36
Кларк
2
Колен
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
26
Вибе
20
Шайбу
20
Шайбу
26
Вибе
14
Вашингтон
7
Нгбакото
7
Нгбакото
14
Вашингтон
16
Госс
25
Луалуа
25
Луалуа
16
Госс
12
Макки
26
Силла
26
Силла
12
Макки
Остались в запасе
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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