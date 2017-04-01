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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бристоль Сити
Брентфорд - Бристоль Сити: обзор матча 01 апреля 2017
Брентфорд
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
18'
С. Каньос
26'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бристоль Сити
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
К. Кершбаумер
83'
69'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Г. О'Нил
Замена
Д. Кларк
️️️️
М. Колен
63'
62'
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Коттерилл
62'
Замена
М. Тейлор
️️️️
М. Пак
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вибе
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
18'
12'
Желтая карточка
Д. Брайан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Константин Кершбаумер
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Ли Томлин
АП
19
Гари О'Нил
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-3-3-1
25
Бентли
3
Генри
6
Дин
2
Колен
7
Кершбаумер
26
Вибе
18
Вудс
7
Каньос
14
Сойерс
24
Хота
5
Барбе
3-4-1-2
34
Филдинг
3
Райт
44
Флинт
23
Брайан
19
О'Нил
47
О'Доуда
8
Смит
7
Пак
17
Томлин
18
Абрахам
11
Коттерилл
7
Кершбаумер
23
Йеннарис
23
Йеннарис
7
Кершбаумер
2
Колен
36
Кларк
36
Кларк
2
Колен
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
19
О'Нил
13
Хегелер
13
Хегелер
19
О'Нил
11
Коттерилл
14
Рид
14
Рид
11
Коттерилл
7
Пак
9
Тейлор
9
Тейлор
7
Пак
Остались в запасе
Брентфорд
Бристоль Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брентфорд - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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