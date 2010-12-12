Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ульрих Раме - статистика

    Вратарь
    Имя Ульрих
    Фамилия Раме
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 сентября 1972 (50 лет)
    Рост 187
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:4 Сошо (Монбельяр)
    16.04.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Бордо (Бордо)
    09.04.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    19.03.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:2 Бордо (Бордо)
    26.02.2011 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Осер (Осер)
    71'
    19.02.2011 90' -90' Лорьян (Лорьян) 5:1 Бордо (Бордо)
    16.01.2011 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Бордо (Бордо)
    19.12.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:1 Бордо (Бордо)
    12.12.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Ренн (Ренн)
    • Читайте нас: 
    11