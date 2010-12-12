|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:4
|Сошо (Монбельяр)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|26.02.2011
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Осер (Осер)
|71'
|19.02.2011
|90' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|5:1
|Бордо (Бордо)
|16.01.2011
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|19.12.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|12.12.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Ренн (Ренн)