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    Даниэл - статистика

    #19 | Вратарь
    Имя Даниэл
    Фамилия Миллер
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2022 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:1 ПСВ (Эйндховен)
    17.02.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:0 Маккаби (Тель-Авив)
    09.12.2021 1' -90' Алашкерт (Мартуни) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    21.10.2021 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 0:5 Маккаби (Тель-Авив)
    30.09.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    14.09.2021 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 4:1 Алашкерт (Мартуни)
    26.08.2021 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 2:0 Шахтер (Караганда)
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