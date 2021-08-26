Даниэл - статистика
#19 | Вратарь
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|ПСВ (Эйндховен)
|17.02.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|09.12.2021
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.10.2021
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|0:5
|Маккаби (Тель-Авив)
|30.09.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|14.09.2021
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Алашкерт (Мартуни)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Шахтер (Караганда)